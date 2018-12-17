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Konya'da yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı, Kayseri'ye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:03 | Son Güncelleme

DEVELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da yakalanan Suriye uyruklu F.E.D., Kayseri'ye getirildi.

Konya'da yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı, Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ, (DHA) - DEVELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya'da yakalanan Suriye uyruklu F.E.D., Kayseri'ye getirildi.
Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce ülkesinde örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli F.E.D.'nin Konya'da yaşadığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda F.E.D., Konya'da yakalandı. İşlemlerinin ardından Kayseri'ye getirilen F.E.D.'nin sorguya alındığı öğrenildi.

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