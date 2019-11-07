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Konya’da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda işletmesine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Konya’da trafik polislerin çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde, trafiğe çıkabilecek durumda olmayan bin 565 motosiklet Makine Kimya Endüstrisine bağlı hurda işletmesine gönderilirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

Konya’da trafik polislerin çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde, trafiğe çıkabilecek durumda olmayan bin 565 motosiklet Makine Kimya Endüstrisine bağlı hurda işletmesine gönderilirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde egzoz, ışık ve ses donanımlarında yapılan farklı teknik işlemlerle vatandaşın rahat ve huzurunun bozulmasına, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, trafiğe çıkabilecek durumda bulunmayan bin 565 tane motosiklet Makine Kimya Endüstrisine bağlı hurda işletmesine gönderildiği öğrenildi.

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