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Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 16:41 | Son Güncelleme

CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADI Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi. Acılı baba Hüseyin El Abdullah ve anne Fatima El Abdullah, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkamak istedi.

Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)

CENAZELERİ ANNE VE BABA YIKADI
Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan çıkan yangında ölen Suriyeli 4 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi. Acılı baba Hüseyin El Abdullah ve anne Fatima El Abdullah, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkamak istedi. Israr üzerine yetkililer izin verdi ve anne ile baba, çocuklarının cenazelerini kendileri yıkadı. Kardeşler, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da katıldı. Ailenin yaklaşık 4 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Konya'ya gelip yerleştikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (4)

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