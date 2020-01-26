HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da yangın faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’da yangın faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Gölkaya Mahallesi’nde Mustafa Asan’a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Gölkaya Mahallesi’nde Mustafa Asan’a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan evdeki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinden de çok sayıda itfaiye ekibi gelerek destek oldu. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir iş makinesi ve sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi. Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası evde yapılan incelemede, anne Ayşe Aşan ile (87) engelli kızı Fatma Asan’a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında evde olduğu belirlenen Mustafa Asan’ın ise cesedini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının soba kaynaklı olarak çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere vedaElazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda
31 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi31 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çökme tehlikesi olan bina sallandı! Bakan Kurum ve ekipler hızla uzaklaştı

Bakan Kurum'un incelemesi sırasında bina sallandı

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

İdlib'den 31 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi

31 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ev yangını: 3 ölü

Konya'da yangın faciası! 3 ölü

Elazığ’daki depremden etkilenen Diyarbakır’da 3 bina yıkıldı

Depremden etkilenen 3 bina yıkıldı

Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Korkunç! Kemerle ağaca asılı ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.