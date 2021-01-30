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  4. Konya’da yangında annesiyle ölen 6 yaşındaki kızın düşme anı kamerada

Konya’da yangında annesiyle ölen 6 yaşındaki kızın düşme anı kamerada

30.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Konya’da anne ve 6 yaşındaki kızın öldüğü yangında minik Melek’in pencereden düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıktı.

Konya’da anne ve 6 yaşındaki kızın öldüğü yangında minik Melek’in pencereden düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, hemşire olduğu öğrenilen anne Sevim Kayhan (36) ile kızı Melek Dağ’ın (6) yaşadığı apartman dairesinde uyudukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında anne alevlerin arasında kalarak, kızı Melek ise pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Anne ve kızın yaklaşık 2 ay önce apartmana taşındığını ve anne Sevim Kayhan’ın Meram Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, minik Melek’in pencereden düşerek hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 6 yaşındaki Melek’in yere düştükten sonra çevredekilerle sağlık ekiplerinin gelerek müdahale etmesi ve yanan parçaların aşağıya düşmesi yer alıyor.

"Biz hırsız var sandık aşağı indik"
Ailenin alt komşusu Halil Kahraman, “Ben bir alt katta oturuyorum. Yanan odanın altı bizim de yatak odamız. Gece 2 gibi ses geldi önce, biz hırsız var sandık aşağı indik. Karşıdaki komşular kızın düşme anını görmüş, atlama demişler. Yangın olduğunu bilmiyorduk, pencereyi açtım aşağı baktım, kızın cesedi vardı. Ondan sonra apartmanı boşalttık. İtfaiye hızlı geldi, 1 buçuk saat müdahale ederek söndürdüler. Kıza çok üzüldüm, 3 ay bile olmamıştı. Kasım ayında geldi, evini düzenledi. Oturdular 3 ay olmadan yangın çıktı. Bildiğimiz kadarıyla da eşinden yeni boşanmıştı. Kızıyla yaşıyordu, Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hemşireymiş. Yeni geldiği için sadece bir iki kere görmüştük. Yangın olduğunu bilseydik kapıyı kırıp müdahale edebilirdik ama biz anlamadık. Sonradan anladık, o esnada da kız atlamış zaten. Herhalde şoka girmiş, karşıdaki kadın da atlama anını gördüğü için ağlama krizini girdi” dedi.
Yangında hayatını kaybeden anne ve kızının cesedi hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği ve ondan sonra defnedileceği öğrenildi.

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