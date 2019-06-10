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Konya’da yapılan baskında kenevir ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ilçesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, düzenlen operasyonda evde yapılan aramada uyuşturucu madde, kenevir, altın bilezik ve para ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Konya’nın Çumra ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşarak, adrese baskın için düğmeye bastı.

Konya’da yapılan baskında kenevir ele geçirildi

Konya’nın Çumra ilçesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, düzenlen operasyonda evde yapılan aramada uyuşturucu madde, kenevir, altın bilezik ve para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Konya’nın Çumra ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşarak, adrese baskın için düğmeye bastı. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma ekipleri şüpheli R.B’yi evde bulamazken, evde yapılan aramada 181 gram kubar esrar, 128 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 5 adet altın bilezik, 2 adet büyük altın, 3 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 42 lira ele geçirildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya’da yapılan baskında kenevir ele geçirildi

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