HABER

Konya’da yaralı bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Konya’da yaralı vaziyette bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde bir kişi tarafından yaralı halde tarakdiş kuşu bulundu.

Konya’da yaralı vaziyette bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde bir kişi tarafından yaralı halde tarakdiş kuşu bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adrese geldi.
Teslim alınan yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.