Konya’da yasak dinlemeyen ruhsatsız eğlence mekanları yine basıldı

Konya’da, yasaklara rağmen mührü bozularak faaliyetlerine devam eden iki ruhsatsız eğlence mekanına düzenlenen baskında 82 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı. İş yerlerinden birinde yapılan aramada 6 adet tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya’da, yasaklara rağmen mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanları faaliyetlerine devam ediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen faaliyetlerine devam eden eğlence mekanlarına neredeyse her gün baskın düzenliyor. Asayiş Şube Ahlak Büro ve Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Uzunkaya Sokakta bulunan eğlence mekanının faaliyetine devam ettiğinin tespit etti. Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerinde; belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını, alkol sunumu, tütün tüketimi yapıldığı ve izinsiz eleman çalıştırıldığı belirlendi. İş yeri hakkında faaliyetlerinden dolayı ve 18 kişinin bildirimde bulundurulmadan çalıştırılmasından dolayı tutanak tutuldu. Mekanda bulunan 46 şahsa, sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmemekten dolayı tutanak tutuldu. Şahısların yapılan GBT kontrolünde de, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişiye gerekli tebligatlar yapıldı. İş yerinde yapılan aramada ise, 6 adet ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 217 adet 9 mm fişek ve 5 adet 7.65 fişek ele geçirildi. İş yeri sorumlusu olan ve silahların kendisine ait olduğunu söyleyen Ethem C., gözaltına alındı. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri Selçuklu Belediye Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.