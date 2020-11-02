HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Konya’da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 00:11 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi’nde çıktı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Cafer Taşdelen’in yalnız yaşadığı evden alevler yükseldi. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yapılan çalışmalara rağmen çatı kısmı ahşap kaplamalı evdeki alevler bitişikte bulunan Bayram Taşdelen’e ait eve de sıçradı ve evin bir kısmına zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren ekipler Cafer Taşdelen’in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdelen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, yapılan ilk incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıYardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
1/
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
Çalışmalara ara verilmişti! Yeniden başladı
Çalışmalara ara verilmişti! Yeniden başladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
İzmir'de yardım çadırından hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Türkiye onu konuşmuştu! Bakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattı
Bakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattı
Konya'da yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
87 yaşındaki yaşlı adam alev topuna dönen evde hayatını kaybetti
Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
İzmir'de depremzedeler geceyi ateş başında geçiriyor
İzmir'de depremzedeler geceyi ateş başında geçiriyor
İzmir'deki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.