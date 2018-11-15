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Konya'da yaya üst geçidinin merdiveni çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

Yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da, yaya üst geçidi merdiveninin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir çevre yolunda bulunan yaya üst geçidindeki merdivenlerin bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Çökme esnasında merdivenlerde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üst geçidin yıkılma tehlikesine karşı caddeyi trafiğe kapattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bölgede inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden de olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır."

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