HABER

Konya'da yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.  Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar kentte yaşayanları tedirgin ederken, Kayacık Mahallesi Karadağ mevkiinde bir tarlada 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Bu sırada tarlanın yakınında olanlar gürültü ve toz bulutunun ardından baktıklarında obruğun oluştuğunu fark ettiklerini söyledi.

Konya'da yeni obruk oluştu

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar kentte yaşayanları tedirgin ederken, Kayacık Mahallesi Karadağ mevkiinde bir tarlada 8 metre çapında 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Bu sırada tarlanın yakınında olanlar gürültü ve toz bulutunun ardından baktıklarında obruğun oluştuğunu fark ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da yeni obruk oluştu

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor
5 yaşındaki Eymen’in cenazesi toprağa verildi5 yaşındaki Eymen’in cenazesi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.