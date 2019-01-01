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Konya'da yeni yıla, dua ve eğlenceyle girildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:20 | Son Güncelleme

KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -KONYA'da binlerce kişi 2018'e veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2018'e veda ederken, 2019 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, Türk ve yabancı hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

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