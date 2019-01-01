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Konya'da yeni yılın ilk trafik cezası ehliyetsiz sürücüye kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:06 | Son Güncelleme

Konya'da yeni yılın ilk trafik cezası ehliyetsiz sürücüye kesildi

Konya'da, yeni yılın ilk saatlerinde uygulama esnasında durdurulan bir araç sürücüsüne, "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 497 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi'ndeki uygulamaya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

Yaman, burada trafik polisleri ve gazetecilere çikolata ikram etti. Görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Yapılan uygulama sırasında Ali K'nin kullandığı 42 FLY 654 plakalı hafif ticari aracı durduran ekipler, sürücünün ehliyeti olmadığını belirledi.

Yeni yılın ilk trafik cezasının uygulandığı Ali K'ye 2 bin 497 lira para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
ehliyetisz sürücü Konya trafik uygulama noktası yeni yıl

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