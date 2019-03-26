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Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.  Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 30.

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 30. kilometresi Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e giden yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada iki araçta hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karayolundan ulaşım, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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