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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ile 17 yolcu da yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Konya- Ereğli yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Konya yönüne giden Mehmet Azad Esin'in kullandığı 21 BM 585 plakalı 'Özlem Diyarbakır' firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yolculardan Mehmet Çıkar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Azad Esin ile 17 yolcu, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralıKonya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralıKonya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralıKonya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

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