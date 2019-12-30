HABER
  4. Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 07:31 | Son Güncelleme

Konya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı.Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Konya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 68 AAK 600 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir Antalya Karayolunun 10. kilometresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan yolculardan M.K.Ö. (22), A.Ş. (75), S.Ş. (40), E.A. (30), C.A. (25), M.A., S.A., F.B. ve ismi belirlenemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!
Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 adayIrak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sıfır' cip aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu!

Batman ve Adana'da DEAŞ operasyonları

Batman'da flaş operasyon! Yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'taki hava saldırısına ilişkin açıklama

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.