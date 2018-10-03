HABER

Konya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme kazada savrulan TIR, yan yoldaki bisikletli gençlere çarptı.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme kazada savrulan TIR, yan yoldaki bisikletli gençlere çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Hüseyin Çetinkaya (44) ile üniversite hazırlık kursuna giden Emrah Uslu (19) ve Ali Kalkan (18) yaralandı. Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Karapınar çevre yolunda meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücü yönetimindeki 41 AV 884 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşakta durdu. Bu sırada arkadan gelen Ali Karagöz (32) yönetimindeki 42 ABY 572 plakalı kamyonet, otomobile çarptı. Kamyonete de Hüseyin Çetinkaya yönetimindeki 42 E 1428 plakalı TIR çarptı. TIR, çarpmanın şiddetiyle yan yolda bisikletleriyle hareket etmeye hazırlanan Emrah Uslu ve Ali Kalkan'ın üzerine savruldu. TIR'ın geldiğini gören Ali Kalkan, bisikletinden atlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak TIR, Uslu ve Kalkan'a çarptı. TIR ardından yaklaşık 30 metre uzaklıktaki atıl, tek katlı binaya çarpıp durabildi. Kazada, TIR sürücüsü Hüseyin Çetinkaya ile Emrah Uslu ve Ali Kalkan yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uslu, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Emrah Uslu ve Ali Kalkan'ın, öğle yemeğinin ardından tekrar üniversite hazırlık kursuna gitmek üzere oldukları belirtildi. 'YEŞİL IŞIK YANIYORDU' İDDİASI Kamyonet sürücüsü Ali Karagöz ilk ifadesinde, yeşil ışık yandığını ve otomobilin aniden durması sonucu, çarptığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
Muş'ta PKK'ya ait sığınak imha edildiMuş'ta PKK'ya ait sığınak imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.