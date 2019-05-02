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Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Ç. (26) idaresindeki 33 SY 218 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta Karayolu'nun 12. kilometresinde Ali K. idaresindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen, Ahmet Z. idaresindeki 03 PM 127 plakalı otomobilin üzerine düştü. 03 PM 127 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Z. ile araçtaki İsmahan Z. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, 33 SY 218 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Ç. ile araçta bulunan Suriye uyruklu Esad El F. (48) yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Yasin Ç, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki sürücü ve içerisinde bulunan kişi kazayı yara almadan atlattı.

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Beyşehir Konya trafik kazası Zincirleme

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