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Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Konya'da biri polis otomobili 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emine Kazak idaresindeki 42 ABJ 099 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesinde Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Fahri Çelik'in kullandığı 42 FIB 59 plakalı hafif ticari araç ve 42 FIU 78 plakalı polis otomobiliyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Çelik, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak ve Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Konya polis trafik kazası yaralı Zincirleme

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