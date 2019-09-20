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Konya'daki "arkadaş cinayeti" sanığı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Çumra ilçesinde, "arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu" ihbarını yapmasının ardından onu öldürdüğü ortaya çıkan tutuklu sanık ile tutuksuz iki sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde, "arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu" ihbarını yaptıktan sonra onu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık ile tutuksuz iki sanık hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Koyuncu, tutuksuz sanıklar Bayram Emre Koyuncu, Muhammet E. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Koyuncu, Veysel Akman'ı kasten öldürmediğini savunarak, Akman'la aralarında borç meselesi olduğunu ifade etti.

Kendilerine ait koyunlarını, borç meselesinden Akman'a satmak için, kardeşini de alarak hayvanların bulunduğu köye gittiklerini anlatan Koyuncu, ağıla girdiklerinde Akman'ın koyunların fiyatını sorduğunu, pahalı bulunca kendisine küfür ettiğini iddia ederek, bu sırada sesli bir şekilde tartıştıklarından çoban köpeklerinin Akman'a saldırdığını öne sürdü.

Koyuncu savunmasının devamında şunları anlattı:

"Köpeklere engel olamadım. Bunun üzerine bir sopayla köpeklere vurmaya başladım. Bu sırada sopayla vurduğum darbelerden bazıları, Veysel'e gelmiş olabilir. Köpekler gittikten sonra yerde yatan Veysel'i, kardeşim Bayram ile Muhammet içeriye götürdü. Ardından Veysel'in elini yüzünü yıkayıp yaralarına pansuman yaptık. Hastaneye götürmek istedik fakat kendini iyi hissettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu için gitmek istemedi."

Koyuncu, maktulün bu tavrının ardından olay yerinden ayrılarak eşini hastaneye götürmek üzere Konya'ya gittiğini ileri sürdü.

Ertesi gün tekrar Veysel'in bulunduğu eve gittiğini anlatan Koyuncu, "Eve vardığımda Veysel yatıyordu. Uyanması için kendisine dokundum fakat hiçbir tepki vermedi. Ardından ambulansı aradım. Nasıl öldüğünü anlamadım. Hala olayın şokundayım." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanının "Otopsi raporunda Veysel'in beyin kanamasından öldüğü tespit edilmiş." sorusuna Koyuncu, "Sopayla köpekleri ayırmaya çalışıyordum. Veysel'e bilerek vurmadım. Ayrıca Veysel aile dostumuzdu. Böyle olsun istemezdim" şeklinde cevap verdi.

Bayram Emre Koyuncu da ağabeyi olan sanık Mustafa Koyuncu'nun verdiği ifade doğrultusunda savunma yaptı.

Sanık, daha önce verdiği "Ağabeyim, Veysel'e sinirlenerek birkaç defa vurdu." şeklindeki beyanını kabul etmediğini, o sırada kendinde olmadığını ifade etti.

Diğer sanık da kendisine isnat edilen suçlamaları reddettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde 21 Mart'ta, Mustafa Koyuncu (45), 112 Acil Servis'i arayarak, bir gün önce beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapmıştı.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirlemiş, ihbarı yapan Koyuncu ile kardeşi Bayram Emre Koyuncu ve Muhammet E'yi gözaltına almış, Koyuncu çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Mustafa Koyuncu hakkında hazırladığı iddianamede, "Kasten insan öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

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