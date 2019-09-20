Konya'nın Çumra ilçesinde, "arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu" ihbarını yaptıktan sonra onu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık ile tutuksuz iki sanık hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Koyuncu, tutuksuz sanıklar Bayram Emre Koyuncu, Muhammet E. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Koyuncu, Veysel Akman'ı kasten öldürmediğini savunarak, Akman'la aralarında borç meselesi olduğunu ifade etti.

Kendilerine ait koyunlarını, borç meselesinden Akman'a satmak için, kardeşini de alarak hayvanların bulunduğu köye gittiklerini anlatan Koyuncu, ağıla girdiklerinde Akman'ın koyunların fiyatını sorduğunu, pahalı bulunca kendisine küfür ettiğini iddia ederek, bu sırada sesli bir şekilde tartıştıklarından çoban köpeklerinin Akman'a saldırdığını öne sürdü.

Koyuncu savunmasının devamında şunları anlattı:

"Köpeklere engel olamadım. Bunun üzerine bir sopayla köpeklere vurmaya başladım. Bu sırada sopayla vurduğum darbelerden bazıları, Veysel'e gelmiş olabilir. Köpekler gittikten sonra yerde yatan Veysel'i, kardeşim Bayram ile Muhammet içeriye götürdü. Ardından Veysel'in elini yüzünü yıkayıp yaralarına pansuman yaptık. Hastaneye götürmek istedik fakat kendini iyi hissettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu için gitmek istemedi."