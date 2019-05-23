Konya'daki bıçaklı kavga davasında karar

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına, bir kişinin de ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan iki kardeş, ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Y. (19) ile kardeşi Y.E.Y. (18), öldürülen Ahmet Kahraman'ın (20) yakınları, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Görülen karar duruşmasında Kahraman'ın yakınları, mahkeme heyetinden iki sanığın da en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Y.E.Y, yaşanan olaydan pişman olduğunu söyledi.

Maktulü isteyerek öldürmediğini iddia eden Y.E.Y, "Kimsenin hayatını sonlandırmaya sebep olmak istemezdim. Çıkan kavgada bıçağı korkutmak için salladım. Takdir mahkemenin." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık S.Y. ise maktulün öldürülmesiyle alakasının olmadığını öne sürdü.

Kavgada bıçakla yaralanarak yere düşen Kahraman'a yardım etmeye çalıştığını iddia eden S.Y, "Ahmet'e hiçbir şekilde fiziki veya bıçakla müdahalem olmadı. Ayrıca yaralandıktan sonra yere düşünce arabaya binmesi için yardım ettim. Suçsuzum. Karar mahkemenin." diye konuştu.