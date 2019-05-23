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Konya'daki bıçaklı kavga davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan iki kardeş, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına, bir kişinin de ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan iki kardeş, ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Y. (19) ile kardeşi Y.E.Y. (18), öldürülen Ahmet Kahraman'ın (20) yakınları, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Görülen karar duruşmasında Kahraman'ın yakınları, mahkeme heyetinden iki sanığın da en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Y.E.Y, yaşanan olaydan pişman olduğunu söyledi.

Maktulü isteyerek öldürmediğini iddia eden Y.E.Y, "Kimsenin hayatını sonlandırmaya sebep olmak istemezdim. Çıkan kavgada bıçağı korkutmak için salladım. Takdir mahkemenin." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık S.Y. ise maktulün öldürülmesiyle alakasının olmadığını öne sürdü.

Kavgada bıçakla yaralanarak yere düşen Kahraman'a yardım etmeye çalıştığını iddia eden S.Y, "Ahmet'e hiçbir şekilde fiziki veya bıçakla müdahalem olmadı. Ayrıca yaralandıktan sonra yere düşünce arabaya binmesi için yardım ettim. Suçsuzum. Karar mahkemenin." diye konuştu.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki sanığa da "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların suç tarihindeki yaşları gözetilerek cezada indirim yapılmasına ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 16 Şubat 2017'de, S.Y. ve kardeşi Y.E.Y. ile Ahmet Kahraman ve Eren Tunç (19) arasında sosyal medya hesaplarından küfürleştikleri iddiasıyla tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Kahraman ve Tunç'u bıçakla yaralayan Y.E.Y. ve S.Y, olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Kahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

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