Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı

İsmail AKKAYA- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde, 'Çiftlik Bank' tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre tesisinden geri tabela ile yapıya dayanak olan bölümler kaldı.

'Çiftlik Bank' tarafından 2 bin 500 dönüm araziye, '35 bin hayvanın olduğu, 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı' iddiasıyla temel atılmıştı. Yargılanması süren 'Çiftlik Bank'ın kurucusu, firari Mehmet Aydın'ın 2016'da oluşturduğu 'Çiftlik Bank' sonrası internetten oynanan çiftlik oyununun satın alınması ile beslenen hayvanların, çeşitli şehirlerde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ise halen yurt dışında lüks hayat sürüyor.

Bu çiftliklerden birinin temeli, kurulacağı iddiasıyla Konya'nın 7 bin nüfuslu Tuzlukçu ilçesinde, 2017 yılının Aralık ayında törenle atıldı. Piyasa değeri 3- 4 milyon olan 2 bin 500 dönüm arazinin 15 milyona satın alındığı, 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis olacağı iddiasıyla temel atılmıştı. Temel atma törenine ise Mehmet Aydın da katılmıştı. Tuzlukçu'daki 'Çiftlik Bank'tan geri tabela ile atılan temel kaldı.