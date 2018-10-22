Konya'daki cinayet davası

Konya'da bir toptancının 2003 yılında mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve o dönem aile şirketleri bulunan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hazmi, yeğeni Celalettin Dağ ile tanık olarak katılan Recep Dağ, Ziya A. ve taraf avukatları katıldı.

O dönemde Sezai Çakar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Celalettin Dağ'ın babası Recep Dağ, tanık olarak verdiği ifadede, polisteki ifadesini kabul etmediğini söyledi.

Çakar'ın öldürüldüğü gün Bursa'ya şekerleme ürünleri satmaya gittiklerini ifade eden Dağ, "Bursa'ya giderken yolda kaza yapmıştık. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Ben kaza yaptığımız için '155 Polis İmdat' hattını aradım. Öldürülen Sezai Çakar'ın babasını tanırım, kendisiyle ticaretim olmadı. Sanıklarla o akşam telefonla sık görüşme sebebim mal vereceğim yerlerin nerede olduğunu sormak içindi." diye konuştu.

Recep Dağ'ın dinlenmesinin ardından sanıkların avukatı, cinayetin işlenme biçimiyle olayların örtüşmediğini, sanıkların üzerilerine atılı suçu işlediğine dair poliste verdikleri ifadelerin dışında bir delil olmadığını savundu.