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Konya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Azerbaycan uyruklu kadını araç içerisinde tabancayla öldürülüp yolun ortasına attığı iddiası edilen sanık ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişilerin yargılanmasına başlandı

Konya'da, Azerbaycan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile kendisine yardım ettiği öne sürülen sanıkların yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Rahim Arıcı (41) katılmazken, "suçluyu kayırma" suçundan tutuksuz yargılanan avukatı Selahattin Eyyübi G. ile diğer sanıklar Erol G, Rahim Arıcı'nın kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Ali D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen, maktul Saibe Yükselir'in kızı Günay Yükselir (28), sanık Arıcı'nın, daha önce de annesini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Annesinin 5 yıldır Arıcı ile yaşadığını ifade eden Günay Yükselir, "Olaydan önce annem bana Rahim'in kendisini ölümle tehdit ettiğini, Rahim'e 150 bin lira değerindeki 3 aracı verdiğini söylemişti. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Olaydan sonra başka bir suçtan tutuklanan ve Arıcı'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ali D. ise şöyle savunma yaptı:

"Rahim benim dayım olur. Olaydan bir iki gün önce başka bir cinayet olayına karıştım. Rahim ile internetten görüştük. Bana bir süre Selahattin Eyyübi G'nin evinde kaldığını, sonra Konya dışına çıktığını, aranmakta olduğunu ve Selahattin Eyyübi G. ile iletişime geçip ondan alacağım kimlik bilgilerini kendisine ulaştırmamı istedi. Dediklerini yaptım, fakat suç işleme kastı ile hareket etmedim."

Tutuksuz yargılanan avukat Selahattin Eyyübi G. ise Ali D.'nin beyanlarının yalan olduğunu ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları da kabul etmeyen Selahattin Eyyübi G. "Avukatlık görevimi ifa ederken yapmış olduğum faaliyetler nedeniyle hakkımda Adalet Bakanlığından soruşturma izni olmadan tahkikat başlatılmasını ve dava açılmasını kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Rahim Arıcı'nın arkadaşı olan ve tutuksuz yargılanan Erol G. de olay günü Arıcı'nın kendisini cep telefonundan arayarak, Yükselir'i vurduğunu söylediğini, kendisinden ev taşıma maksadıyla para istediğini belirtti.

Sanıkların dinlenilmesinin ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde, 24 Temmuz 2018'de tabancayla vurulduktan sonra araçtan atılan ve vücuduna 8 mermi isabet ettiği belirlenen 3 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yükselir'in, hastaneye kaldırılmadan önce kendisine yardım etmeye çalışanların "Kim yaptı?" sorusuna, "Rahim" cevabını verdiği iddia edilmiş, şüphelinin kaçtığı araç, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hekim Hacı Mehmet Sokak'ta terk edilmiş halde bulunmuştu.

Olaydan yaklaşık 1 ay sonra şüpheli Rahim Arıcı ile Arıcı'nın avukatı Selahattin Eyyübi G. ve sanığın arkadaşı Erol G. gözaltına alınmıştı.

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