Konya'daki cinayet davası

Konya'da, Azerbaycan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile kendisine yardım ettiği öne sürülen sanıkların yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Rahim Arıcı (41) katılmazken, "suçluyu kayırma" suçundan tutuksuz yargılanan avukatı Selahattin Eyyübi G. ile diğer sanıklar Erol G, Rahim Arıcı'nın kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Ali D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen, maktul Saibe Yükselir'in kızı Günay Yükselir (28), sanık Arıcı'nın, daha önce de annesini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Annesinin 5 yıldır Arıcı ile yaşadığını ifade eden Günay Yükselir, "Olaydan önce annem bana Rahim'in kendisini ölümle tehdit ettiğini, Rahim'e 150 bin lira değerindeki 3 aracı verdiğini söylemişti. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Olaydan sonra başka bir suçtan tutuklanan ve Arıcı'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ali D. ise şöyle savunma yaptı:

"Rahim benim dayım olur. Olaydan bir iki gün önce başka bir cinayet olayına karıştım. Rahim ile internetten görüştük. Bana bir süre Selahattin Eyyübi G'nin evinde kaldığını, sonra Konya dışına çıktığını, aranmakta olduğunu ve Selahattin Eyyübi G. ile iletişime geçip ondan alacağım kimlik bilgilerini kendisine ulaştırmamı istedi. Dediklerini yaptım, fakat suç işleme kastı ile hareket etmedim."