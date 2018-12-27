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Konya'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişiyi, seyir halindeki otomobiline ateş açarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki otomobiline ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunan Yaşar Urdemir (30), tutuksuz yargılanan Büşra Y, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Urdemir, son savunmasında, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanığa, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Büşra Y. ve B.Ç'nin ise beraati kararlaştırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'nde 4 Temmuz 2017'de Yunus Şener, kullandığı otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilgili fuhuştan suç kaydı bulunan Büşra Y. ve B.Ç. ile Yaşar Urdemir gözaltına alınmıştı. Urdemir tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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