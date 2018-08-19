Konya'daki cinayet, güvenlik kamerasında

Konya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Temmuz'da, merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi'nde çıkan kavgada Şevki Nenğ'in (31), bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının ifadesi ve olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Ali D. (31) olduğu belirlendi.
Babaannesine ait evde saklanan Ali D, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Şevki Nenğ ve arkadaşı Aykut K'nin tuvalet ihtiyacını gidermek istedikleri sırada, yakınlardaki bir apartmanın balkonunda oturan Ali D. ve arkadaşları tarafından uyarılmaları, iki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanan Şevki Nenğ'in yere düşmesi yer alıyor.
Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum