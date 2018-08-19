Konya'daki cinayet, güvenlik kamerasında

Konya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Temmuz'da, merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi'nde çıkan kavgada Şevki Nenğ'in (31), bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Ali D. (31) olduğu belirlendi.

Babaannesine ait evde saklanan Ali D, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Şevki Nenğ ve arkadaşı Aykut K'nin tuvalet ihtiyacını gidermek istedikleri sırada, yakınlardaki bir apartmanın balkonunda oturan Ali D. ve arkadaşları tarafından uyarılmaları, iki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanan Şevki Nenğ'in yere düşmesi yer alıyor.

