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Konya'daki cinayet, güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Konya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Temmuz'da, merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi'nde çıkan kavgada Şevki Nenğ'in (31), bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Ali D. (31) olduğu belirlendi.

Babaannesine ait evde saklanan Ali D, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Şevki Nenğ ve arkadaşı Aykut K'nin tuvalet ihtiyacını gidermek istedikleri sırada, yakınlardaki bir apartmanın balkonunda oturan Ali D. ve arkadaşları tarafından uyarılmaları, iki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanan Şevki Nenğ'in yere düşmesi yer alıyor.

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