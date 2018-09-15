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Konya'daki dayı-yeğen kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen yaralı gencin annesi ve dayısı tutuklandı

Konya'da yeğenini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi ve yaralı gencin annesi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Uygar E. ve Hülya O, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisi süren Berkehan O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Uygar E, kız kardeşi Hülya O'yu darbettiği gerekçesiyle yeğeni Berkehan O. (20) ile merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak'ta tartışmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Berkehan O, bıçakla yaralanmıştı.

Polis ekipleri, yaralı gencin annesi Hülya O. ve dayısı Uygar E'yi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dayı kavga Konya yeğen

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