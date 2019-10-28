HABER

Konya’daki fabrika yangının çıkış anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde soğutma çalışmaları devam eden bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde dün bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde soğutma çalışmaları devam eden bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde dün bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor. Elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ham madde deposunda bir anda alevlerin yükseldiği ve kısa sürede büyüdüğü görülüyor.
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Zade, felaket anında kendilerine yardıma koşan tüm kamu kurum ve kuruluşları yanında Sivil Toplum Kuruluşları ve işadamları ile Ereğli halkına teşekkür etti.

“Kaldığımız yerden sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz”
Abdurrahman Zade, yangının çıkış nedeni ve zarar çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ancak elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Geçirmiş olduğumuz yangında can kaybı olmamasının şükrünü yaşıyorum. Ben bu vatanın kanunlarına, bu memleketin insanlarına güvenerek yatırım yaptım. Yaşadığımız felakette gördüm ki, ne kadar doğru karar almışım. O gün bizleri yalnız bırakmayan can siper mücadele eden tüm yönetici ve siyasi ayrıca tüm işadamlarımıza, çalışanlarımıza, destek veren tüm Ereğli halkına, canlarını tehlikeye atan tüm itfaiye ekiplerine, çevre il ilçe teşkilatlarına sonsuz saygılarımı sunarım. Kaldığımız yerden sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Hepinize yüce Rabbim huzurunda minnetlerimi arz ederim” ifadelerini kullandı.

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Mangaldan zehirlenen öğretmen öldüMangaldan zehirlenen öğretmen öldü
Kahramanmaraş’ta kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölüKahramanmaraş’ta kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.