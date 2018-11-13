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Konya'daki "gaybubet" evi yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:56 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 24'ü tutuklu 65 sanık, hakim karşısına çıktı

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Cezminur Tamer, üniversiteyi kazandıktan sonra Konya'da kaldığı evin FETÖ/PDY ile bağlantısı olmadığını, kendisinin örgüt adına eylem veya faaliyette bulunmadığını savundu. Suçsuz olduğunu öne süren Tamer, "Evdeki arkadaşlarımla üniversitesinin sosyal medya sayfasından haberleşerek tanıştık. Daha sonra beraber eve çıktık. Üniversiteyi kazanmadan önce FETÖ'ye ait yurtlarda kalmıştım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının, "Üniversiteyi kazandıktan sonra Bursa'daki ikametini neden Konya'ya aldırmadın, adresini gizlemek için mi?" sorusuna sanık, "Öyle bir amacım yoktu." cevabını verdi.

Tamer, Bank Asya hesabını öğrenciyken ailesinin harçlık yatırması için açtırdığını, hesaptaki parayı okul masrafları için kullandığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan Gamze Nur Aras, kaldığı evin örgüte ait olup olmadığını bilmediğini, üniversitenin sosyal medya sayfasından edindiği arkadaşlarıyla eve çıktığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Dilera Shakirzhanova, Gamze Nur Aras ile okuldayken sene başında tanıştığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanının, "Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda sana ait cep telefonunda 'Mütevelli heyetinden bir ablamız dün gece bir rüya görmüş, hayırdır inşallah' ve 'Maklube partisi' şeklindeki yazılar bulunmuş." sorusunu yöneltmesi üzerine sanık Shakirzhanova, bu yazılanlardan haberinin olmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan Ayşe Çarpar ise gözaltına alındığı evde daha önce de KPSS'ye hazırlandığını, sanıklardan Cezmiyenur Tamer ile burada tanıştığını söyledi.

Darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile hiç bir bağlantısının kalmadığını savunan Çarpar, "Kaldığım evin FETÖ ile bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum ama bağlantısı olduğunu söyleyenler de vardı. Evde yapılan aramada cep telefonumda tespit edilen Cacao Talk programını kimin yüklediğini bilmiyorum. Başka birisi yüklemiş olabilir." diye savunma yaptı.

Duruşma, sanık savunmalarıyla yarın devam edecek.

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 13 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin de aralarında bulunduğu 37 adrese baskın yapılmış, şüphelilerden 77'si gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmalar kapsamında örgütün Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini tespit etmişti.

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