Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanması devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Sümeyye Ç. savunmasında, Mevlana Üniversitesinin kapatılmasının ardından Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne geçiş yaptığını, okulun kütüphanesinde tanıştığı arkadaşıyla eve çıktığını söyledi.

Ailesinin evi uzak olduğu için okula yakın bir ev tutmaya karar verdiğini öne süren Sümeyye Ç, "Zaten Konyalı olduğum için üniversite tercihimi Konya'dan yana yapmıştım. Şu anda örgüt evi olarak nitelendirilen yerde ara sıra kaldım. O evin örgüt evi olduğunu bilmiyorum. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum, suçsuzum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklardan Dilara K. emniyette verdiği ifadeleri kabul ettiğini dile getirdi.

Yıllarca FETÖ'nün okullarına gittiğini anlatan Dilara K. "Kaldığımız evi barınma amaçlı kullanıyordum. Şartlarım elvermediği için kalmaya devam ettim. Cemaatten nefret ederim. Benim ailem yıllardır bu örgütün içerisindeydi. Ben de hür irademle hareket edemedim. Tutuklu sanıklardan Gülşen Kumak'ın üst düzey birisi olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü az çok bu örgütü biliyorum." şeklinde savunma yaptı.