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Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:30 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanması sürüyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Onur G, Selçuk Üniversitesini kazandığı 2013 yılında, öğrenciler için yurt sağlayan kurumlardan birinin standına gittiğini söyledi.

Tanıştığı stant görevlisinin, yurdun haricinde öğrencilerin kalabileceği evler de temin ettiklerini söylediğini aktaran Onur G, tercihini evden yana kullandıktan sonra Rıdvan isimli kişinin kendisini aradığını ve eve yerleştirdiğini ifade etti.

Söz konusu evde bir yıl kaldığını anlatan Onur G, "Daha sonra Rıdvan isimli kişi beni başka bir eve yerleştirdi. Bu kişinin bildiğim kadarıyla örgütsel yapılanmada bir görevi yoktu. Evde kaldığım zaman bana 'bölge talebe mesulü' görevini vermek istediler, fakat ben kabul etmedim. Daha sonra evden ayrıldım. Örgütle alakalı hiçbir faaliyetim olmadı." diyerek kendisini savundu.

Onur G, mahkeme başkanının, "Polisler sizin kapıyı çalmışlar fakat açılmayınca koçbaşıyla kırılmış. Neden açmadınız?" sorusuna, "Kapının çalındığını duymadık." karşılığını verdi.

Duruşma, sanık savunmalarının sona ermesinin ardından tanık ifadeleriyle devam etti.

Tanıklardan Musa T. tutuklu sanıklardan Selim kod adlı Suat Ö'yü 2013-2014'te lise öğrencisiyken tanıdığını, öğrencilere ağabeylik yaptığını öne sürdü.

O yıllarda Suat Ö'nün üniversite öğrencisi olduğunu belirten Musa T, zaman zaman sohbetlere katıldıklarını, gittikleri evin örgüt evi olduğunu söyledi.

Tanık olarak konuşan Şükrü Z. ise darbe girişiminden önce Suat Ö. ile tanıştığını ve 'bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığını bildiğini iddia etti.

Sanıkla darbe girişiminden sonra da görüştüklerini öne süren Şükrü Z, "Ben sanık Ö'nün 'bölge lise mesulüydüm' Kendisinin de Selçuklu eyaletinde görev yaptığını biliyorum." dedi.

Bunun üzerine tutuklu sanık Suat Ö, "Bu kişiyi okuldan tanıyorum fakat verdiği beyanları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tanık ifadelerinin ardından duruşma, avukat savunmalarıyla pazartesi devam edecek.

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