Söz konusu evde bir yıl kaldığını anlatan Onur G, "Daha sonra Rıdvan isimli kişi beni başka bir eve yerleştirdi. Bu kişinin bildiğim kadarıyla örgütsel yapılanmada bir görevi yoktu. Evde kaldığım zaman bana 'bölge talebe mesulü' görevini vermek istediler, fakat ben kabul etmedim. Daha sonra evden ayrıldım. Örgütle alakalı hiçbir faaliyetim olmadı." diyerek kendisini savundu.

Tanıştığı stant görevlisinin, yurdun haricinde öğrencilerin kalabileceği evler de temin ettiklerini söylediğini aktaran Onur G, tercihini evden yana kullandıktan sonra Rıdvan isimli kişinin kendisini aradığını ve eve yerleştirdiğini ifade etti.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Onur G, mahkeme başkanının, "Polisler sizin kapıyı çalmışlar fakat açılmayınca koçbaşıyla kırılmış. Neden açmadınız?" sorusuna, "Kapının çalındığını duymadık." karşılığını verdi.

Duruşma, sanık savunmalarının sona ermesinin ardından tanık ifadeleriyle devam etti.

Tanıklardan Musa T. tutuklu sanıklardan Selim kod adlı Suat Ö'yü 2013-2014'te lise öğrencisiyken tanıdığını, öğrencilere ağabeylik yaptığını öne sürdü.

O yıllarda Suat Ö'nün üniversite öğrencisi olduğunu belirten Musa T, zaman zaman sohbetlere katıldıklarını, gittikleri evin örgüt evi olduğunu söyledi.

Tanık olarak konuşan Şükrü Z. ise darbe girişiminden önce Suat Ö. ile tanıştığını ve 'bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığını bildiğini iddia etti.

Sanıkla darbe girişiminden sonra da görüştüklerini öne süren Şükrü Z, "Ben sanık Ö'nün 'bölge lise mesulüydüm' Kendisinin de Selçuklu eyaletinde görev yaptığını biliyorum." dedi.

Bunun üzerine tutuklu sanık Suat Ö, "Bu kişiyi okuldan tanıyorum fakat verdiği beyanları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tanık ifadelerinin ardından duruşma, avukat savunmalarıyla pazartesi devam edecek.

