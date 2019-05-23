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Konya'daki kaçak silah ve sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:30 | Son Güncelleme

Aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun da olduğu 10 şüpheli tutuklandı

Konya'da kaçak silah üretip sattıkları ve piyasaya sahte madeni avro sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Ç. ile Y.B, Y.K ve İ.K, "parada sahtecilik", F.M.K ve H.K, "silah kaçakçılığı", diğer şüpheliler H.S, C.D, E.K. ve K.U. ise "parada sahtecilik ve silah kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde kaçak silah ve sahte madeni avro üretilip piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşmış, yaklaşık 3 ay süren takip sonrası dün baskın yapan ekipler piyasaya sürülmeye hazır 88 ruhsatsız silah ve 12 bin sahte madeni avro ele geçirmişti.

Aynı iş yerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Ç. ile Y.B'nin otomobilinde ise 8 bin 500 sahte madeni avro bulunmuştu.

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