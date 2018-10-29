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Konya'daki koyun otlatma kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konya'da koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ömer, Muzaffer ve Mehmet Y. ile Adem İ. ve İsmail A, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Adem İ, tutuklandı, diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, olayda kullanılan av tüfeğinin kendilerine ait olmadığını, olay yerine kavga ettikleri kişilerin getirdiğini ve kavga sırasında ateş aldığını iddia ettikleri öğrenildi.

Ömer Y'ye (57) ait koyunlar, geçen cuma günü Ali Uyanık'ın (26) merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasına girmiş, bu kişiler arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşmüştü.

Kavga sırasında av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Ali Uyanık, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Ömer, Muzaffer ve Mehmet Y. ile Adem İ. ve İsmail A. gözaltına alınmıştı.

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