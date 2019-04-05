Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Konya’da düzenlenen “Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu” dün gerçekleşen açılış töreni ile başladı.

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar Selçuklu tarihi ve tarihçiliğinin temel meselelerinin tespit edilerek ortaya konacağı, çözüm yollarının bilimsel bir zeminde tartışılacağı ve “Selçuklu Tarihçiliğinin Temel Meseleleri”, “Selçuklu Tarih Yazımında Yöntem ve Yaklaşım” gibi konuların ele alınacağı sempozyumun açılış töreni Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın açış konuşmasıyla başladı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Selçuklu medeniyetinin büyüklüğüne vurgu yaptığı konuşmasında parçalanmış İslam dünyasının birleşme umudu olan Selçuklu’nun aynı zamanda büyük bir medeniyet olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Turan, Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren, Haçlıları durduran Selçukluların Ebû İshak eş-Şirâzî, Muhammed Gazali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre gibi değerleri barındırdığının altını çizdi. Nişabur, Rey, İsfahan, Tebriz, Ahlat, Konya, Ankara, Halep gibi Selçuklu şehirlerinin dönemin önemli şehirleri olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, her ihtiyaç sahibi tüccara kervansaray, yoksul çocuğa darüleytam olan Selçuklu’nun askeri, toplumsal, siyasal teşkilatlanmasıyla oldukça ihtişamlı bir yapı inşa ettiğini sözlerine ekledi.

6 Nisan’da sempozyum sona eriyor

6 Nisan tarihine kadar devam edecek olan sempozyumda Selçuklu tarihçiliğinin önde gelen isimleri alandaki son çalışmaları, alanın sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirecek. Etkinlik kapsamında Selçuklu kıyafetlerinden oluşan bir koleksiyon da ziyarete açık olacak.

