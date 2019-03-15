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Konya'daki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i, çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Hasan Ö'nün (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hasan Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde Çarşamba günü yaşanan olayda, İbrahim Hekim (43) iş yerinde av tüfeğiyle yaralanmış, şüpheli Hasan Ö, gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği kavga Konya

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