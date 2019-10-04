HABER

Konya’daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerinden olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak’ta bulunan Özgür Parkı yakınlarında meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Yaşar S.

Konya’nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerinden olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak’ta bulunan Özgür Parkı yakınlarında meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Yaşar S. (25) ve Duran S. ile Yusuf Ç. (35), Musa Ç. ve V.Ç.(17) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada V.Ç. (17), Yaşar S. ve Yusuf Ç. bıçak ve tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Ç. hastanedeki müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi. Olay sonrası otomobillerini bırakarak kaçan şahıslardan Duran S., Musa Ç. ve tedavisi tamamlanan V.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 zanlı Akşehir Adliyesine sevk edildi.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Ağaçlar kırıldı, yollar göle dündüAğaçlar kırıldı, yollar göle dündü
Dere kenarında cesedi bulunan genç toprağa verildiDere kenarında cesedi bulunan genç toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.