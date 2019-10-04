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Konya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:15 | Son Güncelleme

Akşehir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Duran S, Musa Ç. ve V.Ç, Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Duran S, tutuklandı, Musa Ç. ve V.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta, Yaşar S. (25), Duran S, Yusuf Ç. (35) ve V.Ç (17) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yaşar S. tüfekle vurulmuş, Yusuf Ç. ise bıçakla yaralanmıştı.

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gözaltı kavga Konya soruşturma

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