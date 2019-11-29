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Konya'daki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Selçuklu ilçesinde 3 ay önce tabancayla yaraladığı iş ortağını, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından tekrar yaralayan kişi gözaltına alındı - Silahlı kavga anları, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Konya'da 3 ay önce tabancayla yaraladığı iş ortağını, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından tekrar yaralayan kişi gözaltına alınırken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, oto galericisi eski ortağı Mehmet Durmaz'ı (41) 3 ay önce tabancayla yaralayan İlker Tuğrul U. (40), gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Durmaz, 65 gün sonra cezaevinden tahliye edilen İlker Tuğrul U'nun bulunduğu siteye gitti. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan ikilinin arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmaz, cebinden çıkarıp eline taktığı muşta ile İlker Tuğrul U'ya saldırdı.

Bunun üzerine İlker Tuğrul U, yanında bulunan tabancayla Durmaz'a ateş etti. Bacak ve kollarına 9 mermi isabet eden Durmaz ve yanında bulunan bir arkadaşı da karnından yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polise teslim olan İlker Tuğrul U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan silahlı kavga anı sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, ikilinin tartışma anları, Durmaz'ın muşta ile İlker Tuğrul U'nun başına vurması, daha sonra silahını çıkaran İlker Tuğrul U'nun Durmaz'a ateş etmesi, olayın ardından vatandaşların yaralıya yardım etmeye çabaları yer alıyor.

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