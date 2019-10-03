HABER

Konya’daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Konya’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokakta meydana geldi.

Konya’daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Konya’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertaç E. (38) emlakçı arkadaşının iş yerine gitti. Bu sırada sokak üzerinde kahvehane işleten Murat Yağcı da (36) komşu dükkan emlakçının yanına gitti. Burada karşılaşan Murat Yağcı ile Sertaç E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Sertaç E. iş yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri döndü. Sertaç E., yanında getirdiği silahla Murat Yağcı’ya ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat Yağcı’yı gören arkadaşları Ertekin K. (39) ve Hasan B. de (25) Sertaç Ç’ye ateş açarak karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada Sertaç E. vücudunun çeşitli yerlerinden, Murat Yağcı’nın arkadaşı Hasan B. ile yoldan geçen T.Y. bacağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, göğsünden vurularak ağır yaralanan Murat Yağcı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli Sertaç E. ve Murat Yağcı’nın arkadaşları Ertekin K. ile Hasan B. hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Konya’daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Konya’daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
1,5 milyon liralık uyuşturucu hap ile yakalandılar1,5 milyon liralık uyuşturucu hap ile yakalandılar
İş adamlarını 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandıİş adamlarını 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.