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Konya'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bir mahallede yarım saat arayla aynı araçtan ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Konya'da bir mahallede düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki iki saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün Necdet U'ya (20) ait olduğunu tespit etti.

Daha sonra polis ekipleri, Necdet U'nun, Hasan U. (20) ile akşam saatlerinde bir kafede, Kani Y, Onur Y, Mustafa F. ve Melih T. ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında Necdet U. ve Kani Y'nin hafif şekilde bıçakla yaralandığı, Necdet U'nun yaralandıktan sonra Konya Numune Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi.

Polis, Necdet U'nun kavga ettiği 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Kavga ettikten sonra kafeden ayrıldıklarını ve silahlı saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirten 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Necdet U. ve Hasan U. ile saldırıya karıştığı ileri sürülen arkadaşı Fatih K. da (25) gözaltına alındı.

Necdet U'nun ifadesinde, kafede kavga ettikleri grubun ikamet ettiği Mehmet Akif Mahallesi'ne giderek, kavga ettikleri kişileri bulmaya çalıştıklarını, o sırada adres sordukları 2 kişinin adresi bilmeyince rastgele ateş açtıklarını söylediği öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta yürüyen Tamer Özkan'a (19), dün plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan Özkan, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra aynı mahalledeki Dikiciler Sokağı'nda yürüyen Oktay Toraman'a da (33) aynı renk ve marka minibüstekiler tarafından ateş edilmişti.

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