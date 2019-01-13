Konya'daki silahlı saldırı

Konya'da bir mahallede düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki iki saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün Necdet U'ya (20) ait olduğunu tespit etti.

Daha sonra polis ekipleri, Necdet U'nun, Hasan U. (20) ile akşam saatlerinde bir kafede, Kani Y, Onur Y, Mustafa F. ve Melih T. ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında Necdet U. ve Kani Y'nin hafif şekilde bıçakla yaralandığı, Necdet U'nun yaralandıktan sonra Konya Numune Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi.

Polis, Necdet U'nun kavga ettiği 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Kavga ettikten sonra kafeden ayrıldıklarını ve silahlı saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirten 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Necdet U. ve Hasan U. ile saldırıya karıştığı ileri sürülen arkadaşı Fatih K. da (25) gözaltına alındı.