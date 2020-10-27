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Konya’daki tefeci operasyonunda 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 23:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de meydana gelen tefecilik olaylarına ilişkin vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de meydana gelen tefecilik olaylarına ilişkin vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 274 adet senet ele geçirildi, diğer deliller ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesine sevk edildi. "Tefecilik" suçundan tutuklama talebi ile Ereğli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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