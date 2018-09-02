Konya'daki trafik kazası

Konya'nın Karapınar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın'ın eşi Nebahat Yatkın'ın cenazesi, Erzurum'da defnedildi.

Yatkın'ın Karapınar Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi, Erzurum'daki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Aynı kazada hafif yaralanan Prof. Dr. Nihat Yatkın'ın da hazır bulunduğu cenaze töreninde, dua edilerek helallik istendi.

Yatkın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Yatkın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda akademisyen, öğretim üyesi ve vatandaş katıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde dün meydana gelen kazada, kullandığı otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarpan Nihat Yatkın yaralanmış, eşi Nebahat Yatkın (58) ise hayatını kaybetmişti.

