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Konya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Cihanbeyli ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, minibüs sürücüsü gözaltına alındı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu iki kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, Suriye uyruklu minibüs sürücüsü Ali El Mohammed gözaltına alındı.

Konya-Ankara kara yolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, Ahmet Tokat'ın (70) kullandığı 42 SG 876 plakalı otomobille çarpışan minibüs sürücüsü Ali El Mohammed (27), Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

El Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ahmet ile eşi Fatma Tokat'ın (70) Konya'daki bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.

Çiftin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cihanbeyli'de toprağa verildi.

Ali El Mohammed idaresindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs dün, Konya-Ankara kara yolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, Ahmet Tokat idaresindeki 42 SG 876 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Otomobil sürücüsü ile eşi hayatını kaybetmiş, minibüsteki 11 kişi yaralanmıştı.

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gözaltı Konya trafik kazası

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