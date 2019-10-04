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Konya'daki "tuvalet kavgası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Sokakta tuvalet ihtiyacını giderme tartışmasından çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin davada sanık savunma yaptı

Konya'da, sokakta tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen grup ile aynı sokakta balkondan onları uyaran grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Dalkıç ve taraf avukatları katıldı.

Dalkıç, savunmasında olay günü arkadaşı Selahattin Eyyubi G'nin evine yatılı kalmak için gittiğini, gece balkonda yemek yediklerini ve alkol aldıklarını söyledi.

Gece saatlerinde içeri geçip bir koltuğa uzandığını belirten Dalkıç, bir süre sonra aşağıdaki grupla tartışan Selahattin Eyyubi G'nin aşağı indiğini, karşı grubun küfür etmesi nedeniyle yanlarındaki Mustafa Ö. ile kendisinin de aşağı indiğini anlattı.

Sokağa çıktığında biri kadın 3 kişinin Selahattin Eyyubi G. ile tartıştığını gördüğünü ifade eden Dalkıç, şöyle devam etti:

"Önce olaya karışmadım sadece izledim. Şahıslardan biri bana sandalye fırlattı, yere düştüm. Aramızda bir arbede oluştu. Arkadaşım Mustafa Ö, beni apartmana doğru götürdü ama Selahattin’in acıyla bağırma sesini duyunca geri döndüm. Selahattin'in yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Selahattin'i yaraladıklarını düşünerek, elinde bıçak olan uzun boylu şahsa elimdeki demirle vurdum. Şahıs sersemleyince elindeki bıçak düştü, ben de bıçağı aldım. Bu sırada çevredeki şahıslar polis çağıracaklarını söyleyince, tartıştığımız 3 kişi arabalarına doğru kaçtı. Ben de gitmelerini önlemek için anahtarı almaya çalıştım. Sürücü koltuğundaki şahıs sağ koltuk altıma vurdu. Kendimi geriye çektim, uzaklaşsınlar diye elimdeki bıçağı rastgele salladım. Daha sonra Selahattin Eyyubi’nin yanına geldim. Orada bayılmışım, gözümü hastanede açtım."

Karşı tarafın yaralandığını hastanede öğrendiğini iddia eden Dalkıç, "Şahısların durumunu öğrenmek için aramak istedim ama Selahattin, ararsak suçlu duruma düşeceğimizi söyleyince arayamadım. Alkollü olduğum için olay sırasında yaşananları tam olarak hatırlamıyorum." dedi.

Müşteki avukatı, olayın meşru müdafaa olarak kabul edilemeyeceğini, öldürülen Şevki Nenğ'in olay sırasında arabasında olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi'nde 21 Temmuz 2018'de çıkan kavgada Şevki Nenğ (31), bıçaklanarak öldürülmüş, görgü tanıklarının ifadesi ve olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Ali Dalkıç (31) olduğu belirlenmişti.

Babaannesine ait evde saklanan Dalkıç yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Şevki Nenğ ve arkadaşı Aykut K'nin tuvalet ihtiyacını gidermek istedikleri sırada, yakınlardaki bir apartmanın balkonunda oturan Ali Dalkıç ve arkadaşları tarafından uyarıldığı, iki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanan Şevki Nenğ'in yere düştüğü görülmüştü.

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