KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ilkokul öğrencilerine giysi ve kırtasiye desteği sundu.

Üniversitede öğrenim gören Bilgi ve Düşünce Topluluğu üyesi 30 öğrenci, başlattıkları "Bir Tebessüm Ol Projesi" kapsamında hayırseverlerden bot, mont, kazak, çorap, şapka, eldiven, defter, kalem, silgi, oyuncak ve yiyecek temin etti.

Öğrenciler bu yardımları Siverek'teki Dönemeç ve Küçük Çatlı ilkokullarındaki öğrencilere ulaştırdı.

İki okuldaki 100 öğrenciye yardımları dağıtan öğrenciler, çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşadı.

Bilgi ve Düşünce Topluluğu başkanı Nazan Rümeysa Tekin, yaptığı açıklamada, projenin hızla geliştiğini belirterek, arkadaşları ile canla başla çalışarak çocukların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

"İstiyoruz ki çocukların bir gelecek hayalleri olsun, bakış açıları gelişsin. Aynı zamanda iyiliğin yayılacağına da inanıyoruz" ifadesini kullanan Tekin, destek sundukları çocukların yarın büyüdüklerinde başka çocuklara yardım ulaştıracaklarına inandıklarını aktardı.

Tekin, "Bu kadar büyük mutlulukla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Çünkü ilk defa böyle bir proje yaptık. Muazzam bir ortam var, muazzam bir mutluluk var. Çocukların heyecanına şahit olmak şahane bir şey. Bugün anladık ki proje amacına ulaştı ve birçok tebessüm oldu." diye konuştu.

Dönemeç İlkokulu Müdürü Yasemin Yüksel ve çocuklar üniversiteli gençlere proje için teşekkür etti.

