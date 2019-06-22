HABER

Konya'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Konya'da inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Yasin K. (30), Bahadır A. (26) ve Rahmi Ö'nün (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bir odasının uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansöre dönüştürüldüğünü, bu asansörün de uyuşturucu imalathanesine indiğini tespit etmişti. Operasyonda 35 kilogramı "genetiği değiştirilmiş hibrit esrar" olmak üzere 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, imal edilen uyuşturucunun dışarıya koku vermeyen poşetlerle yurt dışına gönderildiği belirlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldıSeçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
Türkiye'deki Çin uyruklu öğrenci sayısı 2 bini geçerek rekor kırdıTürkiye'deki Çin uyruklu öğrenci sayısı 2 bini geçerek rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asansör Konya uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 kişi yaralı...

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

İstanbul'da yarın 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor!

İstanbul yarın sandık başına gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.