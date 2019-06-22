Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya'da inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Yasin K. (30), Bahadır A. (26) ve Rahmi Ö'nün (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bir odasının uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansöre dönüştürüldüğünü, bu asansörün de uyuşturucu imalathanesine indiğini tespit etmişti. Operasyonda 35 kilogramı "genetiği değiştirilmiş hibrit esrar" olmak üzere 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, imal edilen uyuşturucunun dışarıya koku vermeyen poşetlerle yurt dışına gönderildiği belirlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

