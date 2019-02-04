Konya'daki zincirleme trafik kazaları

Konya'da, yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde sis nedeniyle meydana gelen ve 33 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlardan kamyonet sürücüsü Kadir Kayhan, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Kayhan'ın cenazesi, ikindi vakti Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kadir Kayhan'ın, 42 FD 250 plakalı kamyona arkadan çarpan 42 CZB 09 plakalı kamyonetin sürücüsü olduğu öğrenildi.
Merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde, 28 Ocak’ta, sis nedeniyle kısa zaman aralıklarıyla 33 aracın karıştığı 8 ayrı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazalarda, 42 CCR 51 plakalı kamyonun sürücüsü Necmi Satılmış hayatını kaybetmiş, aralarında Kadir Kayhan'ın da bulunduğu 7 yaralı Konya'daki farklı hastanelere kaldırılmıştı.
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