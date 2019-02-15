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Konya’dan Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı zulme tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, Çin’in Doğu Türkistan üzerinde uyguladığı zulüm ve soykırım çalışmalarına karşı kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti.Konya STK Platformu tarafından, Çin hükumetinin Doğu Türkistan üzerinde uyguladığı soykırım çalışmalarına ve zulümlere karşı tepki göstermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

Konya’dan Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı zulme tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, Çin’in Doğu Türkistan üzerinde uyguladığı zulüm ve soykırım çalışmalarına karşı kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti.
Konya STK Platformu tarafından, Çin hükumetinin Doğu Türkistan üzerinde uyguladığı soykırım çalışmalarına ve zulümlere karşı tepki göstermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Konya STK Platform Başkanı Muhsin Görgülügil, dünya devletlerinin 1949’dan bugüne Komünist Çin rejiminin zulmü altında var olma mücadelesi veren Doğu Türkistan’a karşı üç maymunu oynadıklarını belirterek, "Çin hükumeti yıllardır bölgede yaşayan Müslüman Türklere karşı soykırım uygulamakta, yıllara yaydığı katliamları devlet politikası halinde yürütmektedir. Dünya liderleri güya terörizmle mücadele etmek için bir araya gelirken, Çin hükumetinin Doğu Türkistan’da uyguladığı devlet terörünü görmezlikten gelmekte, duymayarak, görmeyerek, konuşmayarak üç maymunu oynamaktadır. Uygurlar üzerindeki dini, siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki baskılarını her geçen gün artıran Çin hükumeti, yaptıkları karşısında sessiz kalan dünya devletleri tarafından bir nevi ödüllendirilmektedir. Ne yazık ki bu sessiz duruşu, halkı Türk ve İslam olan devletler de sürdürmekte, Çin’in dindaşlarına ve soydaşlarına yaptıkları karşısında sessiz kalarak zulme ortak olmaktadır. Bu hazin tablo karşısında Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak üç maymunu oynamayacağız. Her fırsatta ve platformda sizlerin haklı davasını dile getireceğiz ve bunun savunucusu olacağız" dedi.

Konya’dan Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı zulme tepki

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