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  4. Konya’dan İdlib’e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı

Konya’dan İdlib’e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından “İdlib Acil Yardım 100 Tır Kampanyası” kapsamında Suriye’nin İdlib kentine 19 tır yardım malzemesi daha gönderildi.Konya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye’nin İdlib şehrindeki savaş mağdurlarına yardım edebilmek için “İdlib Acil Yardım 100 Tır Kampanyası” düzenliyor.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından “İdlib Acil Yardım 100 Tır Kampanyası” kapsamında Suriye’nin İdlib kentine 19 tır yardım malzemesi daha gönderildi.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye’nin İdlib şehrindeki savaş mağdurlarına yardım edebilmek için “İdlib Acil Yardım 100 Tır Kampanyası” düzenliyor. Yardım kampanyasında gıda, kıyafet, çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin İdlib’e ulaştırılması hedefleniyor. İlk yardım kampanyasında gönderilen 15 tırın ardından bugün 19 tır daha gönderilerek toplamda 34 tır yardım malzemesi gönderilmiş olacak. 19 tırın gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, “Bugün burada İdlibli kardeşlerimiz için zulme uğrayan, evleri başlarına yıkılan, yakınlarını kaybeden, kendileri zar zor hayatta kalan, sınırımıza sığınmaya çalışan kardeşlerimize yardım olmak üzere göndereceğimiz 19 tırın uğurlama programındayız. Elhamdülillah 18 tır demiştik, 19 oldu. Bundan geriye 15-20 gün içerisinde aynı bölgeye 15 tır göndermiştik. Bugünkü bu tırlarımızla birlikte sayı 34 olacak” dedi.
Törende konuşan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da, “Dünyada adaletsizlik, haksızlıklar yapılmaktadır. Bir taraftan da dünya için güzel şeyler oluyor. İşte burada görülen hareket. Bugün 19 tırın kimisi fiziken bunların toplanmasında, kimisi malı bizzat vererek, kimisi de dua ederek çok güzel bir katkı yaptı. Bu güzel törenin içinde olmaktan ve buna emek veren, katkıda bulunan, katılım yapılan herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından dua edilerek, yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar uğurlandı.

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