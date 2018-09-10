Konya'dan İdliblilere yardım

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan insani yardım malzemeleri tırlarla İdliblilere gönderildi.

Derneğin Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi otoparkında, yardım malzemelerinin bulunduğu tırların uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende, Konya halkının bugüne kadar Suriyelilere yardım konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini ve aynı hassasiyetin İdlib konusunda da devam ettiğini söyledi.

Derneğin 2012 ile 2018 yılları arasında Suriyeli mültecilere 360 milyon 605 bin 13 dolar tutarında yardım ulaştırdığını belirten Uysal, şu anda İdlib ve civarında 3 milyonu aşkın Suriyelinin yardım beklediğini aktardı.

İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıda, yardım tırlarının tek giriş yolu olan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kapatılması durumunda bölgedeki insani krizin daha da artacağına dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"İHH olarak, Suriye'deki çalışmalarımızı bölgeye kurduğumuz 10 koordinasyon merkezi ile sürdürmekteyiz. Hatay'ın hemen karşısında sınır bölgesine yakın konumda 400 civarında mülteci kampında 700 binden fazla Suriyeli yaşıyor. İdlib müdahalesi olursa zaten imkanların yetersiz olduğu bu kamplara gelen göç sonrası bölgede insani bir felaket yaşanabilir. Bölgede yaşanan ve planlanan katliamların durdurulması için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyor, mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Konuşmanın ardından, un, gıda, kıyafet ve ilaç gibi çeşitli yardımların bulunduğu 4 tır, dualarla uğurlandı.

